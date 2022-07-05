Москва, 5 июля 2022, 12:57 — REGNUM Россия анализирует все меры, с помощью которых можно урегулировать ситуацию с заморозкой российских золотовалютных резервов (ЗВР) за границей. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 5 июля журналистам.
«Мы анализируем все меры, которые могут быть эффективными в плане урегулирования этой незаконной ситуации», — сказал Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать призывы об использовании замороженных российских активов для восстановления инфраструктуры Украины, которые звучат в Европе. Песков ответил, что такие действия — совершенно незаконны, они будут противоречить всем международным нормам и правилам.
Россия, подчеркнул он, выступала бы категорически против этого.
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