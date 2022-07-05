Сочи, Краснодарский край, 5 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Десять пассажирских поездов дальнего следования и три пригородных поезда задержаны утром 5 июля в Краснодарском крае в районе Сочи, об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Железная дорога

Задержка произошла по техническим причинам, около 07:07 на перегоне Водопадный — Лазаревская, и составила около полутора часов.

В числе задержанных поездов: №35 Санкт-Петербург — Адлер №87 Нижний Новгород — Адлер; №43 Москва - Имеретинский Курорт; №114 Адлер - Санкт-Петербург; №83 Москва - Адлер; №477 Челябинск - Адлер; №281 Череповец - Адлер; №248 Имеретинский Курорт – Белгород; №234 Адлер - Москва; №821 Краснодар - Имеретинский Курорт; №6813 Туапсе - Имеретинский Курорт; №6003 Туапсе - Аэропорт Сочи; №6804 Имеретинский Курорт - Туапсе.

Железнодорожниками были приняты все меры, чтобы сократить отставание поездов от графика, уточнили в пресс-службе СКЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая два высокоскоростных поезда «Сапсан» сообщением Москва — Санкт-Петербург и поезд «Ласточка» сообщением Торжок — Тверь задержались в пути из-за неисправности на перегоне Дорошиха — Лихославль в Тверской области.