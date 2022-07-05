Москва, , 12:32 — REGNUM Баскетболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Кулагин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом 5 июля сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Отмечается, что дисквалификация Кулагина отсчитывается с 24 июня с зачётом отбытого срока временного отстранения.

Кулагин отстранён за нарушение двух пунктов Общероссийских антидопинговых правил. Речь идёт о п. 4.1 («наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркёров в пробе, взятой у спортсмена») и 4.2 («использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода»).

Напомним, 3 июля «Зенит» подписал новый двухлетний контракт с Кулагиным. В минувшем сезоне клуб из Санкт-Петербурга стал победителем Единой лиги ВТБ.

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