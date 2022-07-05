Владикавказ, 5 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Северной Осетии под суд пойдут две женщины, которые обманывали предпринимателей, представляясь им проверяющими и собирая мзду за непривлечение к ответственности за нарушения. Деятельность лжеревизоров была разоблачена, в отношении них возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как было установлено, две жительницы республики являлись членами общественной организации по защите прав потребителей. Не имея прав на проведение контрольных проверок на предприятиях, они тем не менее проводили их, сообщая бизнесменам об обнаруженных у них нарушениях. За то чтобы закрыть на них глаза, лжеконтролеры брали взятки в размере от 500 рублей до двух тысяч рублей.

В общей сложности им удалось обмануть 40 предпринимателей на общую сумму 160 тыс. рублей.