Пекин, 5 июля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И, посетивший Камбоджу, обменялся мнениями по вопросу Мьянмы с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Камбоджи, сообщает Antara.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ван И

Министр иностранных дел Ван И высоко оценил позитивную роль Камбоджи, которая является председателем АСЕАН на период 2022 года, в посредничестве по вопросу Мьянмы и объяснил позицию Китая по вопросу Мьянмы.

Во-первых, Китай ожидает совместных усилий по поощрению Мьянмы к политическому примирению в рамках конституции и законов, одновременно призывая все политические партии в стране ставить на первое место общую ситуацию и интересы народа, чтобы предпринять ряд рациональных и прагматичных усилий по стабилизации ситуации и немедленно установить мир.

Во-вторых, Китай надеется на сотрудничество с АСЕАН, чтобы побудить Мьянму возобновить процесс демократического перехода и изучить путь политического развития с учетом собственных особенностей Мьянмы, которые считаются соответствующими ее национальным условиям.

В-третьих, Китай ожидает, что АСЕАН будет придерживаться «Пути АСЕАН», поддерживая основные принципы и традиции невмешательства во внутренние дела других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И будет председательствовать на седьмой встрече министров иностранных дел стран сотрудничества Ланьцанцзян-Меконг в Мьянме, и по приглашению примет участие во встрече министров иностранных дел G20 в Индонезии.