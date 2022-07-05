Каир, 5 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси провёл телефонные переговоры с председателем верховного совета Ливии Мохаммедом Эль-Манфи. Об этом 5 июля сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на заявление пресс-службы президента Египта.

Kremlin.ru Абдель Фаттах ас-Сиси

По последним данным, переговоры продлились чуть более часа и были посвящены урегулированию ливийского кризиса. Участники переговоров подчеркнули необходимость скорейшего проведения президентских выборов в Ливии и организации диалога между всеми ливийскими политическими силами.

«Был достигнут консенсус в отношении необходимости того, чтобы решение ливийского кризиса исходило от самих ливийцев. Подчёркнуто, что проведение выборов является единственным способом урегулировать сложившуюся ситуацию, параллельно с выводом всех иностранных сил и наемников с ливийских земель для того, чтобы создать почву для урегулирования ситуации в стране», — говорится в сообщении.