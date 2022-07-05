Канберра, , 12:30 — REGNUM Коллекционная карточная хоррор-игра Inscryption, вышедшая на ПК в 2021 году, вероятно, появится на консолях. Об этом 5 июля сообщил портал Wccftech.

Ужас Vsluh.net

Журналисты обратили внимание, что Австралийский классификационный совет присвоил проекту возрастной рейтинг M (не рекомендуется для детей младше 15 лет). В публикации организация также упомянула, что релиз Inscryption состоится на PlayStation 4. Редакция издания отметила, что вряд ли игра выйдет только на одной консоли.

Напомним, релиз Inscryption, разработкой которой занималась студия Daniel Mullins Games, состоялся 19 октября 2021 года в сервисе Steam. Сюжет игра рассказывает о том, как видеоблогер находит таинственную коллекционную карточную игру, ход которой полностью контролирует демонический крупье.