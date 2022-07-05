Сеул, 5 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В первом квартале 2022 года индекс нищеты жителей Южной Кореи составил 10,6 пункта, что является максимальным показателем с 2015 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейского института экономических исследований.

Авраам Виллемсенс. Нищета у входа. 1660

Индекс, созданный американским экономистом Артуром Окуном, рассчитывается суммированием уровня безработицы и уровня инфляции.

До 2020 года показатель составлял менее 10 пунктов, однако в первом квартале 2021 года в условиях жёстких карантинных мер показатель вырос до 10,5 пунктов.

В третьем квартале прошлого года же года показатель немного снизился, но рост мировых цен на сырьё спровоцировал повышение показателя.

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