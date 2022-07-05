Москва, 5 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Кремле не видели постановочный ролик от главы Чечни Рамзана Кадырова про президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 5 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«К сожалению, не видели. Это какое-то постановочное или что?.. Нет, не видели», — заявил Песков.

Ранее Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале пародию на президента Украины Владимира Зеленского, который дрожащей рукой подписывающего акт капитуляции со словами «Ахмат — сила!» На кадрах он, в частности, зачитывает текст документа и с опаской оглядывается на стоящего позади него Кадырова, который держит руку на плече украинского президента. После подписания капитуляции Кадыров добавляет: «Давно пора было. Чуть опоздал!»