Ярославль, , 12:28 — REGNUM «ПАТП-1 города Ярославля» могут объединить с аналогичным областным предприятием — «Ярославским АТП». Целью такого объединения является желание сохранить местного перевозчика и сделать его конкурентноспособным в новых условиях. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал врио губернатора области Михаил Евраев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе врио губернатора полномочия по транспортному обслуживанию в Ярославле и Ярославском районе с 2023 года переданы на уровень региона. Такое решение приняла Ярославская областная дума. Один из вопросов — что делать с муниципальным «ПАТП-1», которое сейчас обслуживает большинство автобусных маршрутов в городе.

«У нас есть предприятие городское, есть предприятие областное. Нам два предприятия не нужны, они дублируют друг друга, не говоря уже о том, что они приносят убытки — до 200 миллионов в год. Они, конечно, будут объединены в одно предприятие. Это позволит сделать более крепкую материальную базу, ремонтную базу, избавиться от лишнего имущества, которое не требуется. И оптимизировать систему управления», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Евраев.

Предполагается, что объединённое предприятие сможет обновить автотранспортный парк за счёт заёмных средств или с помощью инвестора, который станет его совладельцем. При этом контрольный пакет останется за правительством области.

Глава региона отметил, что конкретная схема объединения областного и городского предприятий ещё не определена, это может быть как слияние, так и поглощение одного предприятия другим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле и Ярославском районе планируется переход на брутто-контракты. Одним из главных условий станет работа на новых современных автобусах по точному графику, который можно будет отследить как властям, так и пассажирам.

Полную версию интервью с Михаилом Евраевым читайте в ближайшее время на сайте ИА REGNUM.

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