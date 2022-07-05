В Ярославле могут объединить автотранспортные предприятия
Ярославль, 5 июля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. «ПАТП-1 города Ярославля» могут объединить с аналогичным областным предприятием — «Ярославским АТП». Целью такого объединения является желание сохранить местного перевозчика и сделать его конкурентноспособным в новых условиях. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал врио губернатора области Михаил Евраев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе врио губернатора полномочия по транспортному обслуживанию в Ярославле и Ярославском районе с 2023 года переданы на уровень региона. Такое решение приняла Ярославская областная дума. Один из вопросов — что делать с муниципальным «ПАТП-1», которое сейчас обслуживает большинство автобусных маршрутов в городе.
Предполагается, что объединённое предприятие сможет обновить автотранспортный парк за счёт заёмных средств или с помощью инвестора, который станет его совладельцем. При этом контрольный пакет останется за правительством области.
Глава региона отметил, что конкретная схема объединения областного и городского предприятий ещё не определена, это может быть как слияние, так и поглощение одного предприятия другим.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле и Ярославском районе планируется переход на брутто-контракты. Одним из главных условий станет работа на новых современных автобусах по точному графику, который можно будет отследить как властям, так и пассажирам.
Полную версию интервью с Михаилом Евраевым читайте в ближайшее время на сайте ИА REGNUM.