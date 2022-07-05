В Нагорном Карабахе запретили вывозить зерновые
Степанакерт, 5 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Правительство Нагорного Карабаха запретило вывозить зерновые из республики. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба минсельхоза.
Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Пшеница
Сообщается, что запрет действует с 1 июля. Он касается пшеницы и ячменя, в том числе это относится к семенам данных культур.
«Контроль за исполнением данного решения возложен на министерство внутренних дел и комитет государственных доходов Арцаха», — говорится в сообщении.