Степанакерт, 5 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Правительство Нагорного Карабаха запретило вывозить зерновые из республики. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба минсельхоза.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Сообщается, что запрет действует с 1 июля. Он касается пшеницы и ячменя, в том числе это относится к семенам данных культур.

«Контроль за исполнением данного решения возложен на министерство внутренних дел и комитет государственных доходов Арцаха», — говорится в сообщении.