Москва, 5 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Россия создала гуманитарные коридоры для судов в Чёрном и Азовском морях, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 5 июля в ходе селекторного совещания в Москве.

Mil.ru Сергей Шойгу

По его словам, полностью разминирована акватория порта в Мариуполе Донецкой Народной Республики.

«Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. Нами создано два гуманитарных коридора для движения гражданских морских судов», — сказал Шойгу в ходе совещания.