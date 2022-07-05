Москва, 5 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Для затягивания конфликта на Украине западные страны продолжают масштабные поставки оружия киевскому режиму. Об этом 5 июля заявил в ходе тематического селекторного совещания в российском военном ведомстве министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Коллективный Запад в надежде затянуть конфликт на Украине продолжает масштабные поставки вооружения киевскому режиму», — сказал он.

Также Шойгу уточнил, что на сегодняшний день Киеву поставлено уже более 28 тыс. тонн военных грузов.

«По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок», — отметил глава Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим.