Москва, 5 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО прорабатывается. Об этом 5 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Такие варианты прорабатывают не в Кремле, а в Минобороны. Уже много раз говорили, что соответствующие планы там есть, работа ведётся об обеспечении нашей безопасности. И что касается вступления Швеции и Финляндии в НАТО — президент давал свою оценку. Здесь нечего добавить», — заявил Песков.