Зеленодольский район, Татарстан, 5 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Зеленодольском районе Татарии 3 июля в результате хлопка в двигателе катера пострадали пять человек, в том числе 13-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

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По предварительным данным, 71-летний владелец катера «Slider 180» предложил покататься на нем дочери и супруге, а также соседке и ее несовершеннолетней дочери. В акватории реки Волги рядом с садовым участком мужчина попытался запустить двигатель, но в этот момент произошло возгорание паров топлива. Находившиеся на катере люди спрыгнули в воду.

Ожоги 1-3 степени получили пять человек. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 17 мая на реке Волге в результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта столкнулись сухогрузный теплоход Волго-Балт 203 и баржа, буксируемая дизель-электроходом «Шлюзовой-57».

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