Улан-Удэ, 5 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 38 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии коронавирус в республике победили 134 113 человек. Скончались к настоящему времени 3035 ковид-больных.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования, по состоянию на 5 июля, достигло 137 313. За сутки выявлено шесть новых носителей, госпитализация никому не потребовалась.