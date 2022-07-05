Енисейский район, Красноярский край, 5 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Житель Енисейского района Красноярского края осуждён за угрозу жизни и здоровью охотинспектора. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 июля в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

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Красноярский краевой суд оставил в силе приговор мужчине, получившему условный срок за угрозу жизни и здоровью государственного охотинспектора минэкологии края.

По данным министерства, местный житель на своём грузовике приехал в лес незаконно выгрузил там бытовой мусор. Охотинспектор, патрулирующий охотугодья, попытался ему помешать, однако нарушитель уехал. Злоумышленник проигнорировал требования инспектора о проверке наличия охотничьего ружья и документов при нахождении в охотугодьях.

Уже на территории населённого пункта мужчина решил сбить госинспектора, пытавшегося остановить автомобиль. Нарушитель около полукилометра провёз сотрудника ведомства на подножке автомобиля.

Районный суд приговорил мужчину к условному лишению свободы на один год. Он попытался оспорить решение в апелляционной инстанции. Краевой суд оставил приговор в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Манском районе Красноярского края 58-летний местный житель признан виновным в убийстве двух человек, в том числе охотинспектора.

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