Москва, 5 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) и председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) получили ранг чрезвычайных и полномочных послов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Слуцкому и Калашникову указом президента присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации», — сказал Володин.

Это высокая оценка, повышение роли парламента, отметил спикер Госдумы.

«Такое происходит впервые в отношении действующих депутатов», — подчеркнул он.

Решение принято на фоне проведение с 24 февраля 2024 года специальной военной операции в ЛНР, ДНР и территории Украины.