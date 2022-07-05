Новоуральск, Свердловская область, 5 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Новоуральске Свердловской области полицейские поймали 17-летнего гражданина, который забирал деньги у пожилых людей. Об этом сообщает пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

За четыре часа он собрал с пострадавших 550 тыс. рублей. Этому предшествовали звонки пожилым людям от неизвестного лица. По схеме «родственник попал в беду» 85-летней женщине сообщили, что её внук якобы сбил человека, и потребовали 100 тыс. рублей. А женщина 1947 года рождения отдала мошенникам 150 тыс. рублей.

В отношении курьера завели четыре уголовных дела по факту мошенничества. Пока его отпустили под подписку о невыезде. Полицейские устанавливают круг возможных его подельников.