Стокгольм, , 12:23 — REGNUM Похоже, что нынешняя риторика руководства «Скандинавских авиалиний» (SAS) говорит о том, что забастовка 900 пилотов по всей Норвегии, Швеции и Дании рискует продолжиться. С новым заявлением, осуждающим пилотов, 5 июля выступил председатель правления SAS Карстен Диллинг.

В кабине пилотов (сс) Blake Guidry

«Забастовка — это последнее, что нам сейчас нужно. Поэтому мы призываем пилотов SAS прекратить забастовку и принять конструктивное участие в переговорном процессе», — передает его слова SVT.

Последние годы, по мнению Диллинга, были «самыми сложными в истории авиационной отрасли», поэтому он считает, что нынешняя забастовка только осложнит ситуацию для авиаперевозчика.

Напомним, что в забастовке принимают участие 900 пилотов по всей Скандинавии. Ежедневно от нее страдают порядка 30 тыс. пассажиров.

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