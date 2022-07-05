Москва, 5 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Кремле не в курсе об инициативе по переименованию Калининграда в Владибалтийск. Об этом 5 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это новая инициатива, у нас никакой позиции по этому вопросу нет», — заявил Песков.

Ранее лидер фракции «Справедливая России — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск.