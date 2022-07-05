Бейрут, 5 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Рейтинговое агентство Fitch опубликовало список из 17 стран, которые, по мнению экспертов, либо являются банкротами и в настоящее время не выплачивают свои внешние долги, либо находятся на пути к банкротству. Как сообщает Al-Arabiya, в список впервые в истории попали сразу две арабские страны: Ливан и Тунис.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Как сообщается, решение добавить две этих страны в список было принято на основе индикатора снижающейся стоимости их государственных облигаций.

Ранее правительство Ливана объявило о невозможности выплат по международным обязательствам, тем самым признав своё банкротство. Экономика Туниса также находится в преддефолтном состоянии из-за того, что власти страны не смогли получить от Международного валютного фонда кредит в $4 млрд.