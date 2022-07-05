Москва, 5 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 5 июля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 339 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 11 случаев больше аналогичного показателя 4 июля. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 328 человека, а днём ранее — у 371 жителя Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 2 676 новых случаев заражения коронавирусом.