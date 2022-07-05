Москва, 5 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. За последние десять дней на Украине было уничтожено 170 иностранных наёмников. Об этом 5 июля в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Кадр ТК «Звезда» Сергей Шойгу

«За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины», — сказал министр.

По его словам, количество действующих иностранных наёмников сократилось в результате наступления российской армии и сил союзников из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Шойгу заявил что спецоперация на Украине будет продолжена до полного выполнения поставленных задач.