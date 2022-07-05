Симферополь, 5 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Заместитель начальника Крымской таможни — начальник отдела тылового обеспечения задержан в Крыму, сообщили 5 июля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Высокопоставленный сотрудник таможни обвиняется по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Также уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении и. о. генерального директора частной фирмы.

Согласно материалам дела, в марте 2021 года Крымская таможня в лице замначальника заключила госконтракт с коммерческой фирмой на выполнение работ по капитальному ремонту ведомственного здания в Евпатории. В июне 2021 года таможней был заключен еще один контракт, с начальником отдела строительного контроля по объектам капитального строительства АО «Служба технического надзора» — в целях контроля за осуществлением строительных работ. Однако фактически никакого контроля, по данным СК, не осуществлялось, хотя в адрес замначальника Крымской таможни от подчиненных и поступала информация о существующих проблемах.

«Несмотря на это он, превышая свои должностные полномочия и достоверно зная о не выполненных в полном объеме работах, подписал акты об их приеме, на основании которых Крымской таможней фирме-подрядчику были перечислены денежные средства в полном объеме. В то же время, согласно результатам экспертизы, стоимость фактически невыполненных работ по госконтракту составила свыше 3,5 млн рублей», — считают в следственных органах.

Преступления были выявлены в ходе мероприятий, которые проводились оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и отдела по противодействию коррупции Крымской таможни.

В настоящее время замначальника Крымской таможни и и. о. генерального директора фирмы были задержаны, им предъявлены обвинения. В рамках следствия по местам работы и жительства задержанных прошли обыски. Сами обвиняемые уже дали признательные показания.

Суд в отношении обоих обвиняемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.