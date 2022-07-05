Таллин, 5 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум.

adam_gorka Паром

Во втором квартале 2022 года крупнейшая паромная компания Балтийского моря, эстонская Tallink Grupp перевезла свыше 1,5 млн пассажиров, что на 263% больше, чем в том же периоде 2021 года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, Бурный рост пассажиропотока связан с отменой действовавших почти два года ковид-ограничений и возобновлением активного паромного сообщения между столицами Эстонии и Финляндии.

Так, больше всего пассажиров Tallink Grupp — 877 800 — воспользовались услугами линии Таллин-Хельсинки. На этой же линии было перевезено больше всего грузов и пассажирских автомобилей.

Во втором квартале объем перевезенных грузовых единиц увеличился на 18,9% до 109 380 единиц, а объем перевезенных легковых автомобилей увеличился на 79,4% до 225 563 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2022 года Tallink Grupp сократил объемы тестов на наличие коронавируса на борту своих скоростных судов Star и Megastar, курсирующих на линии Таллин-Хельсинки.