Стокгольм, 5 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В преддверии парламентских выборов в Швеции электоральное положение «Христианских демократов» относительно стабильное. Сейчас, по различным опросам, рейтинг партии составляет около 6%. По словам политического обозревателя телеканала SVT Элизабет Марморштейн, задача, которую «Христианские демократы» разделяют с другими более мелкими партиями, заключается в том, чтобы вызвать явный межпартийный конфликт по наиболее важным вопросам. Об этом она рассказала в своем репортаже от 4 июля.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Самым важным предвыборным обещанием «Христианских демократов» является национализация здравоохранения. В то же время они очень хотят привлечь внимание избирателей к своей роли посредников.

«Имидж, который [лидер партии Эбба] Буш хочет представить, базируется на том, что именно «Христианские демократы» проложили путь к новому сотрудничеству среди правых, будучи первыми, кто открыл двери сотрудничества со Шведскими демократами», — объяснила Марморштейн.