Вашингтон, 5 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Бывший американский боксёр Майк Тайсон заявил, что годы, проведённые в тюрьме, были лучшими в его жизни. Об этом 5 июля он сказал в интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast.

(сс) Nehrams2020 Майк Тайсон

«В тюрьме я провёл три лучших года в своей жизни. Там я обрёл покой. Деньги ничего не значат, когда у вас нет покоя», — заявил Тайсон.

Он рассказал, что в тюрьме пробегал по 12-14 км днём, а ночью бегал по своей камере, а иногда просто прыгал. По его словам, в начале заключения он весил 130 кг, а когда вышел — 98 кг.

Напомним, в 1992 году Тайсон был осуждён на шесть лет за изнасилование, в 1995-м вышел на свободу досрочно.

Читайте также: Опубликован трейлер биографического сериала о Майке Тайсоне