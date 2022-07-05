Майк Тайсон назвал три года в тюрьме лучшими в своей жизни
Вашингтон, 5 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Бывший американский боксёр Майк Тайсон заявил, что годы, проведённые в тюрьме, были лучшими в его жизни. Об этом 5 июля он сказал в интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast.
(сс) Nehrams2020
Майк Тайсон
«В тюрьме я провёл три лучших года в своей жизни. Там я обрёл покой. Деньги ничего не значат, когда у вас нет покоя», — заявил Тайсон.
Он рассказал, что в тюрьме пробегал по 12-14 км днём, а ночью бегал по своей камере, а иногда просто прыгал. По его словам, в начале заключения он весил 130 кг, а когда вышел — 98 кг.
Напомним, в 1992 году Тайсон был осуждён на шесть лет за изнасилование, в 1995-м вышел на свободу досрочно.
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