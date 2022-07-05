Москва, 5 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Ответ на обстрелы российских территорий будет очень жестким. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Что касается их действий, конечно, они носят преступный характер, и ответ будет очень жестким», — сказал Володин.

По его убеждению, специальная военная операция закончится, когда Украина перестанет наносить удары по Брянской, Курской и Белгородским областям.

«Когда речь заводить о том, как мы видим задачу и когда это все закончится — закончится в том числе, тогда, когда перестанут наносить удары по мирным городам и селам. Поэтому они сами ведут всё к тому, чтобы наши войска не останавливались в границах ЛНР и ДНР, потому что удары наносятся с территории Харьковской области, других регионов», — отметил спикер Госдумы.