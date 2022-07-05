Ижевск, 5 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В «Точке кипения» УдГУ (Удмуртского государственного университета) представили новую образовательную программу аспирантуры «Искусственный интеллект и машинное обучение». Об этом сообщает пресс-служба вуза на своей странице в социальной сети.

пресс-служба Удмуртского госуниверситета Студенты УдГУ

До появления данной программы подготовки аспирантов по этой специальности получали только ученую степень в смежных науках, сейчас с введением новой номенклатуры Министерства науки и высшего образования РФ есть возможность в процессе учебы приобрести комплексные знания из разных направлений, связанных с изучением, развитием и практическим применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

В частности, программа включает следующие направления: обработка речи и естественного языка; машинное зрение и интеллектуальные системы поддержки принятия решений; автоматизация машинного обучения; практическое применение технологий искусственного интеллекта для цифровой трансформации предприятий и организаций Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на 2023−2024 учебный год выделяется 590 101 бюджетное место, более 73% из них получили образовательные организации, расположенные в регионах. Наибольшее количество предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 тыс. мест, на втором месте — педагогические науки (75 тыс. мест), на третьем — общественные и медицинские направления, по ним между вузами распределено более 68 тыс. и 53 тыс. бюджетных мест соответственно.

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