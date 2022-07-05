Ярославль, 5 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. По данным Ярославского гидрометеоцентра в отдельных районах Ярославской области ожидается гроза, местами с ливнем и градом. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Гроза

При грозе возможно усиление южного ветра с порывами до 15 м/с. Опасность неблагоприятных явлений сохраниться до конца суток.

Жителей области предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением крыш и широкоформатных конструкций и строительных кранов. Кроме того, есть вероятность гибели сельскохозяйственных культур.