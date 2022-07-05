Архангельск, , 12:13 — REGNUM Лесопожарная обстановка в Архангельской области стала более напряженной. Об этом в ходе совещания в правительстве региона сообщил директор лесопожарного центра Сергей Иванцов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар

«Только за вчерашний день из-за гроз произошло семь лесных пожаров, три из которых в настоящий момент ликвидируются силами специалистов Единого лесопожарного центра, — сообщил Иванцов.– Ситуация находится под контролем, все силы и средства готовы к работе».

Всего в регионе с начала лесопожарного сезона зафиксирован 31 лесной пожар на площади более 140 гектаров.

По данным синоптиков, ближайшие дни будут по-прежнему жаркими, ожидаются грозы, небольшие осадки. По области установлен четвертый и пятый классы горимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области было зафиксировано 19 лесных пожаров, в Вологодской — шесть.