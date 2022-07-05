Стокгольм, 5 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Молодые избиратели Швеции все в большей степени голосуют за правые консервативные партии. Об этом свидетельствуют данные нескольких последних опросов. В свою очередь политолог Йенни Мадестам считает, что речь может идти о «консервативном подъеме». Об этом она рассказала в интервью SVT 5 июля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Среди молодежи сейчас в какой-то степени наблюдается консервативный подъем», — заметила Мадестам.

До выборов в Швеции осталось чуть больше двух месяцев, и ситуация в общественном мнении относительно спокойная — оба блока набирают примерно поровну.

В свою очередь Мадестам считает, что молодых избирателей часто считают более дальновидными и радикальными.

«Вполне вероятно, что правые партии воспринимаются как более ясные с точки зрения идеологии и имеют более яркий профиль в глазах избирателей», — объяснила она, добавив, что такие вопросы, как правопорядок и миграция, часто находят отклик среди молодежи.