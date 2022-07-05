Оренбург, , 12:12 — REGNUM В Оренбургской области 4 июля выявили 13 заражений коронавирусом. Суточный показатель идёт на спад, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки госпитализированы семь человек. На сегодняшний день в стационарах лечатся 54 человека с коронавирусной инфекцией. Состояние 16 пациентов оценивается как тяжёлое. Пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 33 — получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 217 409 носителей коронавируса. Оправились от болезни 212 550 человек. Жертвами COVID-19 стали 4026 человек.