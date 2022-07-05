Пекин, 5 июля 2022, 12:12 — REGNUM Более 17 000 автомобилистов были задержаны полицией в Китае за вождение в нетрезвом виде во время общенациональной ночной проверки в минувшие выходные, сообщает 5 июля агентство Синьхуа.

Нетрезвый водитель из Приангарья попытался съесть составленный автоинспектором протокол
Нетрезвый водитель из Приангарья попытался съесть составленный автоинспектором протокол
Цитата из видео МВД

Как сообщило Министерство общественной безопасности КНР, это число включает более 3000 случаев вождения в нетрезвом виде.

По данным министерства, двухдневная операция была частью 100-дневной кампании по пресечению вождения в нетрезвом виде, а также других нарушений правил дорожного движения летом, включая перегрузку транспортного средства и вождение без действительных прав.