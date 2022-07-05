Полиция Китая за выходные задержала 17 000 нетрезвых водителей
Пекин, 5 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Более 17 000 автомобилистов были задержаны полицией в Китае за вождение в нетрезвом виде во время общенациональной ночной проверки в минувшие выходные, сообщает 5 июля агентство Синьхуа.
Цитата из видео МВД
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Как сообщило Министерство общественной безопасности КНР, это число включает более 3000 случаев вождения в нетрезвом виде.
По данным министерства, двухдневная операция была частью 100-дневной кампании по пресечению вождения в нетрезвом виде, а также других нарушений правил дорожного движения летом, включая перегрузку транспортного средства и вождение без действительных прав.