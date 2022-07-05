Чебоксары, 5 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Чувашии увеличилось суточное число заразившихся коронавирусом и количество госпитализированных в ковид-стационары. Это следует из данных федерального штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 5 июля, всего в Чувашии официально выявлено 81 180 случаев заражения коронавирусом, в том числе 4 июля заболели 38 жителей, 3 июля — 31 человек.

Количество выздоровевших достигло 76 081 человека, из них за последние сутки выписаны 29 пациентов. В то же время увеличилось количество госпитализированных в ковид-стационары: если 3 июля направлены в больницы 13 больных, то 4 июля — 38 пациентов с коронавирусом.

Новых жертв пандемии нет. Напомним, что в Чувашии умер 4651 ковид-больной.

Доля вылечившихся от ковида в Чувашии составляет 93,72% (от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом), уровень смертности — 5,73%.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета от ковида в Чувашии за последнюю неделю (с 24 июня по 1 июля) снизился на 2,4% — с 20,1% до 17,7%.