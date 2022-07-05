Москва, 5 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных верховным главнокомандующим. Об этом 5 июля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Фото сайта government.ru Сергей Шойгу

Министр назвал главные приоритеты в ходе проведения операции — сохранение жизни и здоровья личного состава и исключение угрозы для мирного населения.

«Сегодня для нас главные приоритеты — сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, исключение угрозы безопасности гражданского населения», — сказал Шойгу.

Он также заявил, что специальная военная операция «продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении территории Луганской Народной Республики.