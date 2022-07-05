Москва, , 12:10 — REGNUM Российские средства ПВО перехватили три выпущенные ВСУ «Точки-У»в Херсонской области и Луганской Народной Республике, а также восемь снарядов РСЗО в Харьковской области. Об этом 5 июля сообщили в Министерстве обороны России.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области, Кунье Харьковской области, Александрополье Луганской Народной Республики, три тактические ракеты «Точка-У» в районах населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области и Первомайск Луганской Народной Республики, восемь снарядов РСЗО в районах Лесковки и Долгенькое Харьковской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки Воздушно-космические силы России сбили в воздушном бою в небе над Херсонской областью штурмовик Су-25 ВСУ.

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