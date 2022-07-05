Таллин, , 12:10 — REGNUM Средний размер выдаваемых в Эстонии банком Bigbank жилищных кредитов составил 127 100 евро, что на четверть больше, чем в 2021 году. Об этом говорится в пресс-релизе коммерческого банка.

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При этом отмечается, что общее количество кредитов остается последние три месяца примерно на одном и том же уровне.

«Рост среднего размера жилищного кредита остановился и уже несколько месяцев остается стабильным — около 130 тысяч евро. Это признак того, что доходы росли не такими темпами, как цены, и для многих семей предел кредитоспособности оказался где-то рядом с этой точкой» — считает глава банка Йонна Пехтер.

Она отметила, что последний период стремительного роста объемов жилищных кредитов пришелся на четвертый квартал 2021 года, и в декабре средний размер жилищного кредита, выданного Bigbank, был даже больше 140 тысяч евро.

По словам Пехтер, в отношении жилищных кредитов кредитоспособность населения Эстонии не успевает за ростом цен на недвижимость в Таллине. «Это означает, что люди вынуждены либо отложить покупку жилья, либо довольствоваться жильем меньшего размера, чем планировалось изначально, но финансово более доступным», — добавила Пехтер.

По словам Пехтер, в случае жилищных кредитов, выданных Bigbank в июне 2022 года, уже каждый четвертый получатель предпочел кредит со специальным графиком. «Все больше людей считают, что если они начнут выплачивать основную часть жилищного кредита через 5-10 лет, каждый евро, можно сказать, будет обходиться для них дешевле в силу инфляции и увеличившихся за эти годы доходов», — сказала Пехтер.

Она добавила, что на фоне общего стремительного роста цен люди пересматривают свои обязательства и ищут решения, позволяющие легче пережить период бурной инфляции.