Стокгольм, , 12:12 — REGNUM По словам аналитика Яна Олссона, забастовка пилотов «Скандинавских авиалиний» (SAS) обходится авиакомпании примерно в 10 миллионов долларов США в день. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT 5 июля.

Самолёт авиакомпании SAS Jhz94

Пострадавших пассажиров уже попросили перебронировать вылеты, говорит Олссон. Однако из-за высокого давления на рынке людям будет трудно получить помощь.

«Люди должны еще побороться в этой ситуации», — считает эксперт.

С другой стороны, Олссон отмечает, что SAS переживет эту забастовку, но авиаперевозчика ждут тяжелые времена.

«Они переживут эту бурю, но в их бюджете мало что останется. Зима будет скудным временем. Вопрос в том, как отреагируют инвесторы и пассажиры», — предупредил аналитик.

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