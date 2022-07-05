Саратов, 5 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Случаи острой кишечной инфекции выявили в детском лагере«Восход» города Саратова. Об инциденте сообщает 5 июля пресс-служба управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

Pixabay.com Кишечная инфекция

В ведомстве уточнили, что у детей обнаружили норовисную инфекцию. По факту происшествия проводится эпидемиологическое расследование. За персоналом лагеря и его воспитанниками установлено медицинское наблюдение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Ярославской области детский лагерь «Сахареж» досрочно завершил смену из-за кишечной инфекции.

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