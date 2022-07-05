Элиста, , 12:09 — REGNUM В Элисте открыли улицу имени майора Андрея Кунакова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, и бульвар имени первого главы ДНР Александра Захарченко. Об этом в совеем телеграм-канале сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Калмыкия Alexxx1979

«Майор Кунаков — образец мужества, верности Родине. Предложение земляков назвать улицу, где он жил, в его честь — это не выражение долга, а веление сердца. Мы гордимся своими героями», — подчеркнул Хасиков, обращаясь к землякам.

Как отметил руководитель региона, Александр Захарченко мечтал, чтобы Донецк называли городом роз, поэтому бульвар в его честь в Элисте решили украсить этими цветами.