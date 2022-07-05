Иркутск, 5 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Иркутской области определили 20 победителей конкурса на присуждение премий губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал глава Приангарья Игорь Кобзев, сообщает 5 июля пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области Глава Иркутской области Игорь Кобзев

«Уже более 10 лет мы присуждаем премии учителям региона за их высокие достижения в педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе в обучении и воспитании талантливых детей, добившихся высоких результатов на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, смотрах, а также в развитии творческих способностей детей», — пояснил иркутский губернатор.

Рейтинг результатов конкурсного отбора эксперты составляют на основе представленных соискателями информационно-аналитических материалов по критериям, установленным в Положении «О премиях Губернатора Иркутской области «Лучший учитель».

В 2022 году в двадцатку победителей вошли учителя из городов Ангарска, Братска, Иркутска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, а также из Заларинского, Усть-Илимского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов. Среди них учителя начальной школы, русского и английского языка, математики, физики, географии, истории и обществознания, физкультуры, технологии.

Размер единовременной премии составляет сто тысяч рублей. Она выплачивается единовременно каждому учителю, победившему в конкурсе. Среди требований к участникам конкурса — наличие среднего профессионального или высшего образования и стаж педагогической работы не менее трех лет в школе.

Кроме того, 19 учителей Приангарья в настоящее время участвуют в федеральном конкурсном отборе на получение денежного поощрения в размере двести тысяч рублей. Итоги этого конкурса станут известны в августе 2022 года.