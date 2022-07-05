Париж, 5 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Французская пресса злорадно набросилась на президента Эммануэля Макрона: некогда всесильный глава страны «ошарашен, растерян и едва соображает», он «измотан» и мучается нерешительностью, по заявлением французских газет. Об этом 5 июля пишет The Telegraph.

(сс) Olivier Ortelpa Против Макрона

Еще в конце апреля 2022 года Макрон казался непобедимым. Он с легкостью отбил притязания оппозиции и стал вторым президентом, вернувшимся к власти за последние 20 лет.

Его приход подорвал позиции традиционных левых и правых партий, и он практически беспрепятственно правил благодаря подавляющему парламентскому большинству. Но часть поддержки правых и левых центристов перетекла на радикальные фланги французской политики.

Макрон победил на президентских выборах, заявив, что только он может помешать ультраправым Марин Ле Пен и ультралевым Жан-Люка Меланшона разрушить Францию.

Но монстр, которого он создал, вернулся на парламентских выборах в июне. «Национальное объединение» Ле Пен и левая коалиция Меланшона показали такие высокие результаты, что партия Макрона потеряла большинство и больше не сможет править единолично.

И теперь Макрон не знает, что делать. «Он пытается понять, каким будет новое приключение», — сказал один из министров в интервью Le Monde и добавил, что его «нерешительность стала притчей во языцех».

Господину Макрону предстоит возглавить правительство меньшинства, принимающее законы на основе законопроектов в условиях международного экономического и политического кризиса.

В то же время по обе стороны от него два непокорных лидера, яростно выступающих против запланированных им реформ и почти всего, за что выступает Макрон, включая и сам ЕС.

Можно ли упрекать Макрона, который, по слухам, спит по три часа за ночь, в том, что он поддался «психологической усталости» в таких обстоятельствах.

Но это еще не значит, что он обречен на неудачу. Макрону и раньше удавалось удивлять всех, выходя победителем из трудных ситуаций, и, возможно, он еще сумеет восстановить большинство, если соберет большую коалицию.

После пяти лет успеха понадобилась только одна неудача на выборах, чтобы критики Макрона накинулись на «хромую утку». Это говорит о том, что президент еще никогда не был так слаб, и для победы ему придется сделать нечто большее, чем просто переставить министров своего кабинета.