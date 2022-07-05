Кош-Агачский район, Алтай, , 12:08 — REGNUM На Алтае вступил в силу приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем 21 июля 2021 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, в совершении преступления признан виновным 45-летний житель Кош-Агачского района.

Мотоциклисты Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным следствия, мужчина год назад перевозил на мотоцикле пассажира без мотошлема. Не справившись с управлением он допустил опрокидывание мотоцикла, в результате чего пассажир получил тяжёлую травму, от которой скончался. Водитель при этом скрылся с места происшествия.

«Осужденному судом назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев», — отметили в надзорном ведомстве.

Адвокат мотоциклиста обжаловал приговор, попросив о его смягчении. Однако Верховный суд Республики Алтай отклонил доводы защитника и признал законным приговор суда первой инстанции.