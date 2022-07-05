Ереван, , 12:07 — REGNUM Подразделения вооружённых сил (ВС) Азербайджана обстреляли позиции армии Армении, расположенные возле границы между странами. Об этом говорится в заявлении армянского министерства обороны, обнародованном 5 июля пресс-службой ведомства.

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Сообщается, что обстрелы якобы были в том числе из крупнокалиберного оружия по позициям, расположенным возле села Хачик в Вайоцдзорской области, вечером 4 июля. В ходе обстрела был повреждён автомобиль главы общины села.

«Ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен. С армянской стороны потерь нет», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в течение последних месяцев Баку обвинял Ереван в обстрелах на границе. Армянская сторона каждый раз опровергала обвинения.

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