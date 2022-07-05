Мельбурн, Австралия, , 12:08 — REGNUM 5 июля премьер-министр штата Виктория (юго-восток Австралии) Дэниел Эндрюс объявил, что его правительство выделило 54 миллиона долларов на создание 26 клиник общего профиля по всему региону, чтобы облегчить нагрузку на местную систему здравоохранения. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Виктория Австралии, Дэниэл Эндрюс Bentleigh electorate

В ходе пресс-конференции он сказал, что клиники будут предлагать бесплатное и немедленное лечение для пациентов с легкими и умеренными симптомами ряда респираторных заболеваний, включая астму, грипп и пневмонию.

Эндрюс заявил, что строительство новых клиник было нацелено на то, чтобы снять нагрузку с медсестер, парамедиков и больниц в то время, когда система здравоохранения оставалась в напряжении на протяжении всей пандемии.

«Все дело в получении правильного медицинского ухода в нужном месте в нужное время», — сказал он.

Премьер-министр штата отметил, что строительство всех 26 клиник было доведено до конца, и теперь они работают в плановом режиме.