Санкт-Петербург, 5 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге сократили 170 коек для лечения больных с ковидом и пневмонией. Об этом 5 июля сообщили в региональном оперштабе. Теперь лечение пациентов с коронавирусной инфекцией ведут в пяти городских стационарах вместо шести. В городе развернуто 1109 специализированных больничных мест.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

Госпитализация пациентов с ковидным диагнозом возросла за сутки до 62 человек. Их количество увеличилось на 37 больных по сравнению с предыдущими сутками.

На лечении COVID-19 в стационарах Петербурга остаётся 871 человек (-22 человека по сравнению с прошлыми сутками). Из этого числа 126 пациентов размещены в реанимации (-9). К аппаратам ИВЛ подключены 28 человек (+2). Из медицинских учреждений выписали по выздоровлению 29 пациентов (+27).

За сутки до 1526 человек возросло количество больных, которые лечатся от ковида на дому. Этот показатель увеличился на 137 человек.

Напомним, за сутки в Петербурге обнаружили 251 случай заражения коронавирусом (-2). Скончались от ковида семь пациентов (-2), а выздоровели за сутки 367 человек (-276).